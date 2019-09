Prestazioni importanti ieri per i calciatori del Milan con le rispettive Nazionali, nei match validi per le qualificazioni ad EURO 2020.

Serata importante quella di ieri per le gare valide per le qualificazioni al campionato europeo 2020, che scatterà nella fase finale a giugno del prossimo anno.

Diversi i calciatori del Milan impegnati nei match domenicali, ma non tutti i convocati rossoneri sono scesi in campo. Tra oggi e domani sarà il turno dei vari Paquetà, Leao, Gabbia, Bennacer e Kessie con le rispettive Nazionali.

Ieri 90′ in campo per Gianluigi Donnarumma nel successo per 2-1 dell’Italia in Finlandia. Il portiere del Milan, confermato titolare dal c.t. Mancini, si è arreso soltanto al calcio di rigore del bomber scandinavo Pukki. Panchina invece per Alessio Romagnoli, a cui è stato preferito l’ex milanista Acerbi.

Prova positiva da titolare anche per Jesus Suso: il fantasista spagnolo ha affiancato Rodrigo e Oyarzabal nel tridente d’attacco della sua Spagna. Vittoria facile per 4-0 della ‘Roja’ sulle Far Oer, con Suso in campo per 68 minuti.

Gol e successo per il terzino Ricardo Rodriguez: nel 3-0 della Svizzera contro Gibilterra il calciatore del Milan ha messo a segno il suo settimo centro in nazionale con un bel sinistro dal limite dell’area.

Infine meno felice la serata di Rade Krunic: il centrocampista bosniaco ha assistito per tutto il tempo dalla panchina alla sconfitta della sua squadra in Armenia per 4-2.

Rinnovo Donnarumma: summit Milan-Raiola ancora da fissare