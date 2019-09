News Milan: non sono ancora cominciati i negoziati tra la società rossonera e Mino Raiola per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Ecco le ultime notizie.

Terminato il calciomercato estivo 2019, il Milan adesso deve concentrarsi soprattutto sulle questioni di campo. Ma ne rimangono comunque alcune extra molto importanti da dover risolvere.

Tra queste c’è sicuramente il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Il 20enne portiere va in scadenza nel giugno 2021 e dunque è fondamentale trovare un accordo entro la fine della stagione. Se si riuscisse già in questi mesi a raggiungere un’intesa, sarebbe l’ideale per blindare un giovane che rappresenta un patrimonio importante del club. Portarlo ad un anno dalla scadenza potrebbe essere “pericoloso”.

News Milan, rinnovo di Donnarumma complicato?

Secondo quanto spiegato dai colleghi di calciomercato.com, non è ancora stato fissato un incontro con Mino Raiola per discutere del rinnovo di Donnarumma. Questa è una fase di stallo che non deve preoccupare. Terminata la finestra estiva del calciomercato, le parti certamente saranno chiamate a confrontarsi tra non molto sul futuro.

Gigio ha sempre detto di voler rimanere al Milan e questo rappresenta un buon punto di partenza per la trattativa. Tuttavia, sarà molto importante trovare anche una quadra economica. Donnarumma percepisce già un ingaggio molto alto da 6 milioni di euro netti annui. Scontato pensare che Raiola chieda uno stipendio maggiore.

Bisognerà vedere che tipo di sforzo il Milan intenderà fare per blindare il giovane portiere campano. E sarà da valutare se il diretto interessato sarà disposto a fare un “piccolo” sacrificio pur di rimanere in maglia rossonera. Non c’è dubbio che l’attuale ingaggio di Gigio sia spropositato e pesi molto sul bilancio.

Tuttavia, il ragazzo ha un grande talento e sembra destinato a diventare uno dei migliori nel suo ruolo. Donnarumma ha soli 20 anni e doti molto importanti. Vedremo se la dirigenza e l’agente Raiola riusciranno a raggiungere un accordo per rinnovare l’attuale contratto in scadenza a giugno 2021.

