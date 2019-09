Milan, ora tocca ai nuovi: Marco Giampaolo è pronto a rilanciare un Diavolo con i rinforzo estivi. Si partirà da Ante Rebic e Theo Hernandez, per poi comprendere l’intera campagna di rafforzamento estiva

Milan, la carica dei nuovi. Perché come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, dopo Ismael Bennacer che ha già rotto il ghiaccio, è in arrivo anche il momento dagli altri acquisti giunti quest’estate.

Il primo sarà Ante Rebic, pronto ad essere buttato subito nella mischia al rientro in campionato. Il croato quindi ripartirà dal Bentegodi, il suo ultimo stadio prima di volare oltre i confini. Che sia dall’inizio o a gara in corso, è ancora da vedere. Ma in ogni caso è atteso comunque il debutto del 25enne che prenderà il posto finora occupato da Samuel Castillejo.

Uno dei prossimi, poi, potrebbe essere Theo Hernandez vicinissimo al rientro dall’infortunio. L’ex Real Madrid, infatti, scalpita ed è fortemente candidato per rientrare tra i convocati per la trasferta di Verona. Poi si vedrà per il possibile impiego.

Servirà invece ancora un po’, probabilmente per Léo Duarte e Rafael Leão, appena 15 minuti su 180 finora, e Rude Krunic, rimasto in panchina in entrambe le gare di quest’avvio. Ma la fase di assestamento che chiedeva Marco Giampaolo – assicura il CorSport – sta terminando. Dopo la sosta, via al restyling con l’inserimento graduale dei nuovi. Per la felicità dei dirigenti.

