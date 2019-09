Gianluigi Donnarumma è uno dei calciatori più pagati del campionato: il portiere del Milan presenta nella top-11 dei più ricchi in Serie A.

Oggi la Gazzetta dello Sport report ha pubblicato un dettagliato, riguardante gli stipendi di tutti i calciatori della Serie A ed i relativi monte-ingaggi dei club italiani.

E’ interessante valutare quali siano i calciatori del campionato italiano più pagati al momento: nella Top-11 dei giocatori più ricchi spunta anche un milanista.

Gianluigi Donnarumma, grazie al contratto da 6 milioni netti a stagione firmato due anni fa, risulta il portiere più pagato della massima serie. In lista anche un ex calciatore rossonero, Leonardo Bonucci, attualmente nella Juventus: 5,5 i milioni netti annui che percepisce.

La formazione dei più ricchi oltre a Gigio comprende molti calciatori della Juventus: dallo strapagato Cristiano Ronaldo (31 milioni netti) al neo acquisto De Ligt (8 milioni). Presenti anche i vari Koulibaly, Ramsey, Rabiot, Dybala, Alexis Sanchez e Lukaku.

Donnarumma fino al 2021 percepirà dunque uno stipendio piuttosto oneroso. A breve però sarà tempo di contrattare un eventuale rinnovo, visto che mancano meno di due anni alla scadenza. Non è da escludere che l’agente Mino Raiola spinga per un nuovo contratto costosissimo per blindare Gigio.

Under 21, Leao titolare in Bielorussia-Portogallo: il Milan osserva