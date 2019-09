Ante Rebic è pronto per iniziare la sua nuova avventura al Milan. Intanto su Instagram scrive un messaggio di ringraziamento all’Eintracht Francoforte.

Terminati gli impegni con la Croazia, da oggi Ante Rebic inizierà a tutti gli effetti la propria esperienza al Milan. Il giocatore è atteso a Milanello per la ripresa degli allenamenti.

Per lui sarà un esordio presso il centro sportivo rossonero e dunque la prima seduta con mister Marco Giampaolo. Infatti, dopo la chiusura della trattativa con l’Eintracht Francoforte ha svolto solamente le visite mediche e firmato il contratto a Casa Milan. Poi ha raggiunto la nazionale croata per le partite di qualificazione ad Euro 2020.

Rebic in questi minuti ha voluto scrivere un messaggio su Instagram nei confronti dell’Eintracht Francoforte. L’attaccante ha voluto ringraziare quella che è stata la sua squadra nelle ultime tre stagioni. Di seguito le sue parole:

«Voglio ringraziare Eintracht dal profondo del cuore per essere rimasto con me negli ultimi 3 anni. Grazie per avermi dato preziose lezioni che mi porterò per il resto del mio viaggio. Mi ha reso il giocatore e la persona che sono oggi. Vincere la Coppa DFB è uno di quei momenti che ricorderò per il resto della mia vita. Inoltre, un grazie anche ai fan più folli e rumorosi per il loro supporto che mi ha dato forza quando era più necessario. Tutto ciò è stato davvero un’esperienza da fare almeno una volta nella vita».

Da ricordare che Rebic è arrivato al Milan nell’ambito di un’operazione di scambio biennale di prestiti con André Silva. Il portoghese si è trasferito a Francoforte e spera di rinascere con la maglia dell’Eintracht. Dopo due stagioni un po’ sottotono, il centravanti cresciuto nel Porto è deciso a rilanciarsi in Germania.