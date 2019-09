Oggi primo allenamento a Milanello per Ante Rebic, nuovo attaccante del Milan che sarà presentato in conferenza stampa venerdì.

A Milanello la novità più interessante di questi giorni sarà senza dubbio Ante Rebic. L’attaccante croato è l’ultimo acquisto del Milan e prima della pausa nazionali non si è mai allenato con la squadra.

Come spiegato da Sportmediaset, per il giocatore oggi primo giorno di lavoro presso il centro sportivo rossonero. Tuttavia, non è stato aggregato al gruppo. Avendo giocato entrambe le partite previste con la Croazia, ha lavorato a parte effettuando una seduta personalizzata. Domani si allenerà regolarmente con i compagni.

Dal Milan intanto fanno sapere che la conferenza stampa di presentazione di Rebic è prevista venerdì a Milanello alle ore 14:15. Sarà interessante ascoltare le sue prime dichiarazioni da calciatore rossonero. Immaginiamo la sua voglia di riscatto, considerando che in Italia aveva già avuto esperienze anonime con Fiorentina ed Hellas Verona.

E proprio l’Hellas Verona sarà il prossimo avversario del Milan in campionato. Domenica al Marcantonio Bentegodi i ragazzi di mister Marco Giampaolo sfideranno quelli di Ivan Juric. Salvo sorprese inattese, Rebic non partirà titolare essendo appena arrivato. Possibile la conferma di Samuel Castillejo in attacco con Jesus Suso e Krzysztof Piatek.

