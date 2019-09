La finestra estiva del calciomercato è terminata, ma intanto emergono alcuni retroscena riguardanti i tentativi del Milan non andati a buon fine per due giocatori. Dall’estero è giunta notizia che il club rossonero in estate ci ha provato per Morgan Sanson e Nemanja Matic. Si tratta di due centrocampisti: il primo ha 25 anni e milita nel Marsiglia, mentre il secondo ha 31 anni e gioca nel Manchester United. Il Milan si è fatto avanti, però senza successo. Non è escluso che ci possano essere altri tentativi in futuro per Sanson e Matic. Il serbo ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e potrebbe tornare nel mirino rossonero.

