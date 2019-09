Il Milan non ha perso di vista Gedson Fernandes. Già in estate la società rossonera aveva fatto dei sondaggi col Benfica per questo giovane centrocampista, uno dei talenti più interessanti del club portoghese. Classe 1999, si tratta di una mezzala offensiva, con grandi abilità tecniche e di inserimento. Ma, come sempre, il Benfica è una bottega cara, e infatti Fernandes ha una clausola da 120 milioni e difficilmente la società farà sconti importanti. Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan starebbe valutando l’investimento nel 2020, ma bisogna trattare per abbassare le pretese e riuscire ad acquistarlo ad un costo ragionevole.

Tuttosport – Milan, occhi sul futuro: piace Gedson Fernandes