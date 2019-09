Calciomercato non ancora terminato per il Milan: i rossoneri visionano un talento promettentissimo in vista della prossima stagione.

Il calciomercato si è concluso praticamente da meno di dieci giorni, eppure i vari media nazionali continuano a parlare di possibili future trattative.

Il Milan ad esempio, secondo ciò che riporta oggi Tuttosport, starebbe pensando di rendere la propria rosa sempre più giovane ed internazionale. E’ questo l’input lanciato dalla proprietà Elliott Management, che vuole vedere una rosa ricca di calciatori di prospettiva pronti a lanciarsi nel calcio che conta.

Calciomercato Milan, Fernandes obiettivo per il 2020

Tra i tanti nomi che si sono fatti di recente per il Milan del futuro come possibili acquisti in prospettiva spunta in particolare un nome europeo.

Si tratta di Gedson Fernandes, centrocampista portghese classe 1999, gioiello del Benfica. Un nome già piuttosto noto per chi segue il calcio internazionale, visto che Fernandes ha già esordito in Nazionale maggiore lo scorso anno, ad appena diciannove anni compiuti.

Fernandes è una mezzala offensiva, dotato di ottima fisicità ma soprattutto qualità tecniche indiscutibili. Il classico centrocampista di origine lusitana con piedi buoni e dal talento puro, che però dovrà confermarsi ad alti livelli dopo essere esploso al Benfica.

Possibile che il ventenne calciatore possa essere un ‘crack’ di mercato nel 2020, con il Milan in prima linea per un suo possibile acquisto. Certo, la sua clausola rescissoria da 120 milioni di euro sembra renderlo imprendibile, ma i rossoneri (in particolare Zvonimir Boban) sono pronti a trattare e lavorare sui fianchi del Benfica.

Il Milan ha sondato il terreno già in estate per Fernandes, rimandando però ogni discorso in futuro. Ora i rossoneri dovranno essere bravi e scaltri da farsi trovare pronti col nuovo anno, quando il mercato riaprirà e il centrocampista portoghese sarà al centro delle voci e delle trattative.

