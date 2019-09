Si va verso l’avvio del nuovo campionato di calcio femminile, con il Milan di mister Maurizio Ganz che punta subito in alto.

Nel weekend comincerà il campionato di calcio femminile di Serie A, una stagione molto attesa per uno sport ormai in crescita esponenziale.

In tal senso oggi è andata in scena nella sede BPM di Piazza Meda a Milano la presentazione ufficiale del nuovo Milan Femminile, allenato da mister Maurizio Ganz. Sarà infatti l’ex bomber a prendere in mano le redini dopo l’addio del coach Carolina Morace.

Il Milan riparte dal terzo posto positivo dello scorso campionato, ma si punta ora molto più in alto. Lo ha ammesso Paolo Scaroni, presidente rossonero, come riportato dal portale Calciomercato.com poco fa: “Per il Milan l’anno scorso è andata bene, speriamo vada benissimo quest’anno. Vogliamo andare in Champions League. Abbiamo calciatrici di 10 nazionalità diverse, siamo una squadra multinazionale”.

Scaroni ha poi ammesso di avere alta considerazione per il calcio in ‘rosa’ e di non considerarlo secondario: “Il Milan è l’unica società che dà un’assicurazione previdenziale, è stato un club antesignano nel calcio femminile. E’ una strada verso il professionismo. Ho letto che 25 milioni di telespettatori hanno seguito il mondiale femminile, hanno seguito la nostra nazionale. Sono sicuro che la nostra squadra farà molto bene”.

Anche mister Ganz ha utilizzato parole piene di entusiasmo durante l’evento: “Non vedo l’ora di iniziare, sono ottimista perché ho una squadra fatta di guerriere. Sono ragazze straordinarie, si allenano bene e fanno prevenzione. L’inizio è stato dei migliori, vediamo da domenica come andrà in campionato”.

Appuntamento dunque a domenica prossima per la prima di campionato, con il Milan di capitan Giacinti ospite della Roma allo stadio ‘Tre Fontane’.

