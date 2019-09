I consigli sul fantacalcio di Serie A riguardanti i difensori da schierare. La rubrica settimanale per i fanta-allenatori. Ecco le nostre proposte dettagliate e motivate.

Prima rubrica settimanale di MilanLive.it dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio ormai è diventato un abituè per molti appassionati. A calciomercato chiuso e aste già definite, ecco i nostri consigli dettagliati e motivati.

Dopo i consigli sui portieri, passiamo ai difensori. Un ruolo spesso problematico e difficile da inquadrare in quanto si può andare in contro a possibili autogol, ma se si ha fortuna e intuizione, ritrovarsi un bonus inaspettato. Ecco i nostri consigli in difesa per la terza giornata di Serie A.

Consigli Fantacalcio, i difensori: le nostre proposte

Kalidou Koulibaly – Avrà una voglia di riscatto dopo quello sciagurato autogol che tenterà in ogni modo di far gol e di tenere altissima la concentrazione per tutti i 90 minuti. Al San Paolo Napoli–Sampdoria non sarà una passeggiata, ma ha tutte le potenzialità per giocare una grande partita.

Milan Skriniar – Certezza assoluta il centrale nerazzurro, che nella difesa a tre di mister Conte giocherà sulla sinistra e questo potrebbe spingerlo maggiormente in avanti in certe situazioni. Il vizio del gol ce l’ha, e chissà che contro l’Udinese timbri il cartellino.

Aleksander Kolarov – Il regista difensivo della Roma, il giocatore dal quale partono gran parte delle azioni manovrate. In casa contro il Sassuolo proverà a bissare il gol all’esordio contro il Genoa su calcio piazzato.

Alessio Romagnoli – Nessun obbligo da “tifoso”, ma il capitano del Milan è una certezza per la difesa rossonera. Ha una fantamediavoto più che positiva. La scorsa stagione, nelle prime partite di campionato, ha anche segnato due gol importanti. Vedremo se si ripeterà contro il Verona.

Stefan de Vrij – È rientrato dall’infortunio durante il riscaldamento contro il Lecce, e potrebbe anche macchiare il suo debutto con un gol contro l’Udinese.

Stefano Denswil – Il centrale olandese arrivato dal Bruges, giocherà con il suo Bologna in casa del Brescia. È la nostra scommessa della giornata. Ha fatto prestazioni normali nelle prime due partite di campionato, ma ha le potenzialità per essere un difensore solido che può tranquillamente prendere un voto positivo (6 e più…) ad ogni partita.

