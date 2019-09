Sabato Marco Giampaolo parlerà in conferenza stampa da Milanello alla vigilia di Hellas Verona-Milan. Ecco le informazioni sulla diretta live streaming.

Terminata la sosta per le nazionali, ripartono i campionati e in questo weekend di Serie A il Milan giocherà in trasferta contro l’Hellas Verona. Un impegno da non sottovalutare, seppur ci sia una neo-promossa da affrontare.

Alla vigilia del match ci sarà la consueta conferenza stampa di Marco Giampaolo a Milanello. Il mister interverrà a partire dalle ore 14:00 per rispondere alle domande dei giornalisti sulla partita del Marcantonio Bentegodi e sugli altri argomenti riguardanti la squadra rossonera.

I tifosi potranno seguire la conferenza stampa di Giampaolo in diretta live streaming sulla applicazione ufficiale “AC Milan Official App” per smartphone Android e Apple oppure sulla pagina Facebook ufficiale AC Milan. Il club offre ai propri supporter queste due opzioni per assistere all’evento.

Sarà interessante capire che scelte di formazione effettuerà l’allenatore rossonero. La sensazione è che lo schieramento possa essere quello visto contro il Brescia, con l’unica eccezione di Krzysztof Piatek come centravanti titolare. Dei nuovi acquisti l’unico in campo dal primo minuto dovrebbe essere Ismael Bennacer a centrocampo.

VERSO HELLAS VERONA-MILAN: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Castillejo; Piatek.

