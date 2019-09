Chi è più in forma tra Piatek e Stepinski? Sarà derby tutto polacco in attacco nel match di domenica tra Hellas Verona e Milan.

Molti sono i calciatori polacchi presenti nel campionato italiano attuale. Uno su tutti: Krzysztof Piatek, bomber del Milan giunto al suo secondo anno in Serie A.

Il Milan si aspetta tanto dal suo numero 9, che però deve ancora sbloccarsi a livello realizzativo. Ecco perché sarà importante la gara contro l’Hellas Verona di domenica, durante la quale Piatek dovrà provare a migliorare score personale e prestazione.

Come riportato da Gazzetta dello Sport, sarà interessante vedere una sorta di derby tutto polacco tra centravanti: Piatek sfiderà il suo emulo Mariusz Stepinski, attaccante classe ’95 arrivato dai rivali del Chievo Verona.

Il suo ingaggio è stato il più caro dell’era di Maurizio Setti come presidente dell’Hellas; un colpaccio inaspettato, soprattutto perché strappato in extremis ai rivali cittadini. Due calciatori simili come caratteristiche Piatek e Stepinski, che dunque si sfideranno a distanza.

La speranza per il Milan è che il ‘Pistolero‘ sia gratificato dalla possibilità di sfidare il suo connazionale e cercare di dare il massimo: molto dipenderà anche dall’assistenza, non a caso mister Giampaolo sta lavorando per metterlo in condizione di sbloccarsi in zona-gol.

Milan Femminile, la proposta: “Giochiamo il derby a San Siro”