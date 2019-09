Il prossimo 7 ottobre faranno il loro debutto gli Azzurri Legends. Fra i primi cinque convocati ci sono anche Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo.

Negli ultimi anni molte importanti società di calcio hanno introdotto le squadre delle leggende. Esiste anche il Milan Glorie, che di recente ha affrontato il Liverpool ad Anfield in un remake delle due finali di Champions League del 2003 e del 2005.

Il progetto è stato avviato anche dalla FIGC e infatti è nata la Azzurri Legends, cioè la Nazionale delle leggende, che farà il suo debutto il prossimo 7 ottobre al Furth, in Germania, contro le All-Stars della selezione tedesca. Un’iniziativa ovviamente a scopo benefico ma che sarà sicuramente seguita da tanti appassionati. La partita si giocherà alle ore 18:00 allo stadio Sportpark Ronhof.

Italia-Germania, sfida infinita

Italia–Germania quindi, una delle partite più classiche della storia di questo sport. Entrambe si sono affrontate tantissime volte: Mondiali, Europei e anche amichevoli. Due le sfide indimenticabili per noi italiani: la finale a Madrid del 1982 e la semifinale a Dortmund del 2006. A proposito di quest’ultima sfida.

Azzurri Legends, i primi convocati

Cinque dei campioni del mondo del 2006 saranno in campo in questa occasione: Gattuso, Cannavaro, Pirlo, Zambrotta e Totti. Le prossime leggende che prenderanno parte a questa super sfida saranno rivelate nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la Germania, invece, per ora confermate le presenze di: Jürgen Klinsmann e Thomas Berthold, con Guido Buchwald e Uwe Bein, poi Thomas Helmer; Torsten Frings e Jens Nowotny. Anche in questo caso, nei prossimi giorni saranno rivelate le altre.

Sarà una sfida bellissima e ricca di ricordi ed emozioni. Un’iniziativa molto gradita dai tifosi e anche dagli addetti ai lavori. Sarà fantastico rivedere questi giocatori in campo, fra qui anche i grandi ex del Milan che fanno parte anche della squadra Glorie rossonera: per ora Gattuso e Pirlo, ma ci sarà sicuramente qualcun altro. Vi sveleremo ovviamente la lista dei convocati completa quando sarà a disposizione.

