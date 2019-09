L’Inter vince in casa contro l’Udinese 1-0, la rete è ancora di Stefano Sensi. I nerazzurri fanno tre su tre e, in attesa del Torino, sono in testa a punteggio pieno.

Oggi pomeriggio il cammino della Juventus si è fermato a Firenze: 0-0 contro la Fiorentina. L’Inter, invece, non sbaglia. Questa sera contro l’Udinese a San Siro è arrivata la terza vittoria di fila. Antonio Conte e i suoi ora sono in testa alla classifica a punteggio pieno.

Stefano Sensi, molto vicino al Milan in estate, è andato ancora in gol dopo quello col Lecce all’esordio e ha regalato tre punti ai suoi. La rete è arrivata nel primo tempo, di testa, ma il centrocampista ha sbalordito ancora con una prestazione generale di altissimo livello. Un acquisto che, almeno finora, si sta rivelando azzeccato, nonostante l’esborso economico, complessivamente, di quasi 35 milioni.

Sensi regala 3 punti sofferti all’Inter 👏

Nerazzurri a punteggio pieno 🔝#InterUdinese #DAZN pic.twitter.com/Wz79sLmW7o — DAZN Italia (@DAZN_IT) 14 settembre 2019

Da segnalare l’espulsione di Rodrigo De Paul nel primo tempo per uno schiaffo ad Antonio Candreva. Un qualcosa di molto simile a quello di Ekong a Krzysztof Piatek in Udinese-Milan: in quel caso sarebbe dovuta essere espulsione e calcio di rigore perché il pallone era in giro. Invece in quella occasione il giocatore friulano non fu nemmeno ammonito.

Con questi tre punti l’Inter ha fatto tre su tre ed è in testa alla classifica a punteggio pieno in solitaria, in attesa del Torino domani. I granata infatti possono eguagliare i nerazzurri con una vittoria. Un segnale importante quello della squadra di Antonio Conte, prossima avversaria del Milan (partita in diretta su DAZN) ma prima c’è la Champions League.

Milan, il canto di presentazione di Bennacer, Duarte e Rebic – VIDEO