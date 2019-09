Lucas Paquetá, Hakan Calhanoglu e Giacomo Bonaventura: tre uomini per una maglia. Al di là dei ruoi alternativi interpretabili da ciascuno, partono tutti dal compito di mezzala sinistra. Ecco le gerarchie attuali

Tre nomi per una sola maglia da titolare. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, c’è traffico sulla sinistra in casa Milan. Non esattamente nel tridente, dove un carico Ante Rebic al massimo se la vedrà con Rafael Leão, ma in mediana.

Perché se nello scorso anno c’era solo Lucas Paquetá nel ruolo di interno sinistro, quest’anno la musica cambia. Oltre al brasiliano stesso, adesso ci sono da considerare anche Hakan Calhanoglu e Giacomo Bonaventura.

Perché il turco è scalato ufficialmente in mediana con la nuova gestione rossonera, e Jack è ormai prossimo al rientro effettivo. Nelle gerarchie del tecnico abruzzese, tuttavia, al momento è Calhanoglu il più avanti tra i tre.

Archiviato l’esperimento da regista – un ulteriore attestato di stima da parte del tecnico – è stato poi arretrato nel suo raggio d’azione, offrendo in cambio una super risposta: gol decisivo in Milan-Brescia.

Paquetá e Bonaventura, quindi, per ora rincorrono. A favorire l’ex Bayer Leverkusen è stato l’intero ritiro estivo svolto in rossonero, mentre il brasiliano è arrivato in ritardo dopo la Coppa America e l’ex Atalanta era ancora in ripresa dopo il duro k.o. di ottobre.

Gennaro Gattuso vedeva Paquetá un brasiliano europeiizato, mentre Giampaolo vuole ulteriore disciplina pur riconoscendone le enormi potenzialità.

Per quanto riguarda Bonaventura, il mister ne apprezza esperienza e visione di gioco e lo considera anche trequartista. Così come Calhanoglu, volendo, potrebbe muoversi anche sul versante di destra per una mediana tutta di qualità.

Ma quando la condizione sarà davvero al top – assicura e conclude la Gazzetta – le quotazioni di Bonaventura potrebbero clamorosamente risalire.

