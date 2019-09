Alen Halilovic è ancora un giocatore di proprietà del Milan. Ora è in prestito all’Heerenveen. Il giocatore croato ha ringraziato il connazionale Boban per il trasferimento.

Nell’ultimo giorno di calciomercato, Alen Halilovic si è trasferito dal Belgio all’Olanda. Il calciatore croato è ancora di proprietà del Milan: ha un contratto fino al giugno 2021. Fu acquistato durante la gestione cinese con Massimiliano Mirabelli direttore sportivo.

La scorsa stagione era andato in prestito allo Standard Liegi (17 presenze, 0 gol e 1 assist). Durante questa estate, altro prestito: stavolta in Olanda, all’Heerenveen. Halilovic ha già collezionato una presenza in Eredivisie: ieri ha giocato gli ultimi 25 minuti nella sconfitta 4-1 contro l’Ajax.

Proprio nel post-partita, il croato ha voluto ringraziare il connazionale Zvonimir Boban per aver favorito il suo trasferimento: “Penso che al Milan siano felici che io sia qui. Ho parlato con Boban e mi ha detto di essere felice che io sia qui. È stata una sua decisione infatti, mi ha detto di venire qui in Olanda. Ora penso all’Heerenveen e poi vedremo cosa succederà in futuro, la stagione è lunga”.

