Tre su tre per la nuova Inter di Antonio Conte. Contro l’Udinese la squadra nerazzurra porta a casa la terza vittoria su tre partite di campionato. Successo di misura grazie alla rete realizzata da Stefano Sensi, la seconda in queste prime tre gare dopo quella all’esordio contro il Lecce. Segna di testa, non di certo una sua specialità. Nel primo tempo espulso Rodrigo De Paul per uno schiaffo ad Antonio Candreva. I friulani battagliano per tutta la gara ma non riescono a trovare il pareggio anche se Kevin Lasagna ha una buona occasione. Inter in testa alla classifica in attesa del Torino.

Inter, basta Sensi: Udinese sconfitta. Conte fa tre su tre