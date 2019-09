Con il pareggiodella Juventus e la conseguente vittoria dell’Inter, i nerazzurri sono in testa alla classifica. La frecciatina del difensore del Napoli Kostas Manolas.

Ieri si sono giocati tre anticipi della terza giornata di Serie A, che hanno visti coinvolti Juventus, Napoli e Inter, in quanto impegnate la prossima settimana in Champions League.

I bianconeri sono usciti dal Franchi con un solo punto: 0-0 il risultato finale contro la Fiorentina, peraltro dopo una partita in cui sono stati i viola ad essere andati più vicini al gol rispetto agli ospiti. In serata l’Inter aveva l’opportunità di approfittare del passo falso bianconero, e così ha fatto. Contro l’Udinese la squadra di Antonio Conte ha vinto 1-0 grazie al gol di Stefano Sensi (uno dei nostri consigli al fantacalcio).

Napoli, Manolas attacca l’Inter

I nerazzurri – anche se sono passate appena tre giornate e dunque lascia il tempo che trova – sono in testa alla classifica in solitaria. Anche perché il Napoli, comunque vincente contro la Sampdoria per 2-0 al San Paolo, veniva dalla sconfitta allo Stadium prima della sosta.

E proprio il difensore del Napoli, Kostas Manolas, ha lanciato una frecciatina all’Inter sulla posizione in classifica: “L’Inter aveva una partenza facile, mentre noi abbiamo giocato due gare difficili fuori casa con la Juve e la Fiorentina, dove anche la Juventus non ha vinto. Abbiamo avuto le partite più difficili di tutti, ma ora è ancora molto presto per dire chi lotterà per lo Scudetto. Nel calcio non si sa mai”

Insomma, il duello al vertice che si profilava è già iniziato, anche con le dichiarazioni. Oltre alle parole odierne di Manolas contro l’Inter, ricordiamo l’attacco di Conte a Sarri che si lamentava dell’orario di Fiorentina-Juve: “Non voglio dire niente perché altrimenti dovremmo tirare in mezzo anche i bilanci e gli stati patrimoniali. Qualcuno deve stare sereno e tranquillo perché sta dalla parte forte”.