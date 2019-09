Tutto troppo facile per il Napoli di Carlo Ancelotti al San Paolo contro la Sampdoria. Gli azzurri si impongono per 2-0 con la doppietta di Dries Mertens. Primo gol nel primo tempo con un bel destro di prima su cross di Giovanni Di Lorenzo. Nella ripresa, invece, dopo l’ingresso e il debutto di Fernando Llorente, riesce a girare in rete proprio un passaggio dell’attaccante spagnolo. L’arbitro inizialmente annulla per fuorigioco, ma poi il VAR ridà giustamente la rete ai partenopei. Terza sconfitta per la Samp di Eusebio Di Francesco, sempre più ultima in classifica.

