Inizia con una splendida vittoria il campionato del Milan femminile del nuovo allenatore Maurizio Ganz. Contro la Roma, alla prima giornata di Serie A, è arrivato un successo molto importante: 2-0 il risultato finale.

Per 70′ è stata una sfida molto equilibrata fra due squadra molto simili nel livello tecnico. Debutto coi giallorossi per Manuela Giugliano, ex proprio delle rossonere e protagonista con l’Italia al recente Mondiale in Francia. Maglia classica per la Roma, Milan invece con la seconda divisa, quella bianca. Valntina Giacinti ovviamente capitano e punta di diamante di una squadra rinnovata sotto diversi punti di vista.

Le rossonere hanno dimostrato un’ottima organizzazione tattica e soprattutto tanta voglia di portare a casa il risultato. Al 69′ arriva il primo gol che porta la firma di Nora Heroum: troppo facile per lei appoggiare il pallone in rete dall’area di rigore e in una posizione favorevole. Le avversarie provano ad intensificare la fase offensiva ma arriva il raddoppio del Milan all’83’ con Conc.

Forcing finale della Roma con qualche buona occasione ma la difesa di Ganz è dura a morire, grazie anche all’aiuto del centrocampo. Chiude la partita la solita Giacinti che picchia in contropiede il 3-0 finale: fulmina in velocità i difensori e batte il portiere con grande freddezza. Un esordio da sogno per le nostre ragazze e per il nuovo allenatore!

