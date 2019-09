Pepe Reina escluso dalla lista dei convocati di Marco Giampaolo per Hellas Verona-Milan. L’esperto portiere rossonero non ha ancora superato alcuni problemi fisici.

Nella lista dei giocatori rossoneri convocati per Hellas Verona-Milan non figurava Pepe Reina. Il portiere 37enne non è a disposizione di Marco Giampaolo.

Secondo quanto spiegato dal quotidiano Tuttosport, lo spagnolo soffre ancora dei problemi intestinali che lo hanno colpito nelle scorse settimane. Nella partita contro il Brescia c’era stato il rientro tra i convocati, ma per la trasferta in Veneto l’ex di Liverpool e Napoli è nuovamente out.

Oltre a Gianluigi Donnarumma, mister Giampaolo come portieri avrà a disposizione Antonio Donnarumma e Matteo Soncin. Pensiamo che Reina possa rientrare in vista del derby Milan-Inter, ma capiremo meglio in settimana se così potrà essere. La sua esperienza fa sempre bene allo spogliatoio, soprattutto quando ci sono match di tale caratura.

Da ricordare che in estate c’erano state più voci di calciomercato che davano Pepe come possibile partente, ma è rimasto al Milan. Il padre ha dichiarato che la sua intenzione è quella di chiudere la carriera in rossonero. Il contratto scade a giugno 2021 e difficilmente la carriera dell’estremo difensore spagnolo proseguirà oltre.

