Davide Calabria, espulso in Verona-Milan, non potrà giocare il derby della prossima settimana contro l’Inter. Ma forse c’è un errore dell’arbitro su quell’episodio.

Il Milan porta a casa tre punti molto importanti dal Marcantonio Bentegodi. Hellas Verona battuto ma con tanta fatica. Krzysztof Piatek ha deciso il match con un calcio di rigore, realizzato con freddezza in un momento topico della gara.

I veronesi hanno rischiato in qualche occasione di andare in gol e una di queste è capitata alla fine con un calcio di punizione di Miguel Veloso al limite dell’area. Una punizione provocata dal fallo di Davide Calabria su Di Carmine. Per fortuna il tiro si è infranto sul muro e la partita si è conclusa dopo pochi secondi. Ma c’è una brutta notizia per Marco Giampaolo in vista del derby contro l’Inter.

Infatti Calabria non potrà essere in campo perché inevitabilmente squalificato. Salterà quindi la stracittadina. In panchina c’è già il sostituto naturale, Andrea Conti, ma chiaramente questo lo deciderà Giampaolo durante la settimana. Dubbi su questa espulsione: non tanto per il fatto, ma per un fuorigioco enorme di Di Carmine non segnalato dal guardalinee e, a quanto pare, nemmeno dal VAR. Nessuno in TV ha notato questo possibile errore dell’arbitro.

