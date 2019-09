Andrea Conti sostituirà lo squalificato Davide Calabria nel derby Milan-Inter sabato sera. Chance importante per il terzino destro ex Atalanta.

Quella di Verona è stata una vittoria col brivido per il Milan. Infatti, nel finale di partita un fallo di Davide Calabria al limite dell’area ha provocato l’espulsione del giocatore rossonero e una punizione pericolosa per i veneti. Fortunatamente Miguel Veloso ha calciato sulla barriera e poi l’arbitro ha fischiato la fine.

Il terzino destro rossonero ha fermato in maniera irregolare Matteo Pessina, che si stava lanciando in area. Una trattenuta che l’arbitro Manganiello ha giudicato da cartellino rosso diretto e ciò costerà a Calabria il derby Milan-Inter. Infatti, sarà costretto a saltarlo per squalifica e Marco Giampaolo dovrà sostituirlo. La scelta appare scontata.

Conti sostituirà Calabria nel derby Milan-Inter

Sulla corsia destra difensiva la maglia da titolare sarà di Andrea Conti. L’ex Atalanta fin dalle amichevoli estive è stato ritenuto la riserva di Calabria, ma sabato sera avrà una grande occasione. Dovrà essere bravo a farsi trovare pronto in una sfida delicata come il derby Milan-Inter. Può essere la sua chance per insidiare il compagno e amico nella gerarchia.

Conti fisicamente è pienamente recuperato dopo gli infortuni che hanno condizionato le scorse due stagioni. Adesso ha grande voglia di giocare e di dimostrare il proprio valore. Nell’ultima finestra estiva del calciomercato avrebbe potuto andarsene per avere maggiori garanzie di giocare, però ha preferito rimanere e mettersi in gioco. Una scelta coraggiosa, visto che sapeva di non partire come titolare.

Vedremo se nel derby il numero 12 del Milan saprà sfornare una prestazione come quelle alle quali aveva abituato ai tempi dell’Atalanta. Certamente Andrea è un terzino che predilige la spinta al ripiegamento difensivo, fase nella quale lavora intensamente per migliorare. Con le sue caratteristiche può essere un elemento aggiunto sia contro l’Inter che in generale.

