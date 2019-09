Lucas Paquetà non ha preso bene la sostituzione dopo il primo tempo di Hellas Verona-Milan e su Instagram si era lasciato andare ad una storia che era palesemente una frecciata a Marco Giampaolo, il quale più volte ha dichiarato di volerlo più concreto e meno brasiliano. Ovviamente il comportamento del giocatore non è passato inosservato e a Milanello c’è stato un confronto tra lui e l’allenatore per un chiarimento. Giampaolo ha parlato sia con Paquetà singolarmente che col resto dello spogliatoio al completo. E’ la settimana del derby e arrivarci con inutili tensioni non serve. Il Milan ha deciso di non dare alcuna multa all’ex Flamengo.

