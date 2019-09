Paolo Scaroni ha commentato l’incontro odierno con l’Inter e il Comune di Milano per la presentazione del progetto nuovo stadio. Ecco le sue dichiarazioni.

Oggi pomeriggio a Palazzo Marino c’è stato un incontro tra Milan, Inter e il Comune di Milano. Dopo le dichiarazioni dell’ad nerazzurro Antonello e del presidente del Consiglio comunale di Milano Lorenzo Bertolè, sono arrivate quelle di Paolo Scaroni.

Il presidente del Milan ha commentato all’ANSA l’incontro odierno con i capigruppo dei partiti in Consiglio Comunale. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo assolutamente convinti del valore che il nostro progetto ha”.

Il presidente rossonero non si ferma solo ai vantaggi che la costruzione di un nuovo stadio potrebbe avere per Milan e Inter, ma anche sull’impatto per la città: “Non solo ovviamente per i club, ma per tutta la città di Milano”.

Poi anticipa una novità, ovvero la presentazione del progetto ufficiale: “Siamo pronti a presentare i progetti durante un evento nella prossima settimana la cui data ufficiale sarà annunciata a breve”.

Vedremo quale sarà l’evento e quale sarà la data ufficiale. Previsti nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni.

