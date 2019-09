Marco Giampaolo per il derby Milan-Inter sembra intenzionato a schierare Lucas Biglia e non Ismael Bennacer come regista. Le ultime news da Milanello.

Oggi e domani gli allenamenti decisivi per definire le formazioni in vista del derby Milan-Inter di sabato sera. C’è curiosità di vedere se Marco Giampaolo e Antonio Conte presenteranno qualche novità.

Nello schieramento rossonero uno dei dubbi riguarda il centrocampo, nello specifico il ruolo di perno centrale del reparto. Nelle prime tre partite di campionato lì hanno giocato tre giocatori differenti. Hakan Calhanoglu a Udine, Ismael Bennacer contro il Brescia e Lucas Biglia a Verona.

Se nel caso del turco fu una soluzione di “emergenza” e lui lo ritroveremo molto probabilmente mezzala sinistra nel derby, i contendenti reali per quel posto sono i due compagni. Giampaolo dovrà decidere tra l’esperienza di Biglia e il maggiore tasso tecnico di Bennacer. Si tratta di giocatori con caratteristiche diverse: uno più uomo d’ordine, l’altro più regista propenso alla creazione del gioco.

Secondo le ultime news di Sky Sport, il favorito per una maglia da titolare in Milan-Inter è Biglia. L’argentino è più esperto e in una partita così delicata il mister sembra propenso a preferirlo rispetto a Bennacer, meno abituato a serate così cariche di pressione ma comunque arma che può tornare utile a match in corso. Tra oggi e domani capiremo se, effettivamente, Giampaolo punterà sull’ex Lazio nel derby.

Serginho: “Paquetà deve essere più veloce. Duarte diventerà importante. Piatek? Il Milan crea poco”