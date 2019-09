Chance nel derby per Ante Rebic: secondo le ultime indiscrezioni di formazione, il croato del Milan sarebbe in pole per giocare in attacco.

Il toto-formazione in vista del derby continua ad essere in questi giorni un argomento centrale. C’è curiosità infatti per le scelte di mister Giampaolo.

Il tecnico abruzzese disputerà il suo primo Milan-Inter da protagonista, e non ha affatto intenzione di sbagliare e commettere errori nelle scelte iniziali.

Secondo le ultime indiscrezioni di Sportmediaset nella testa di Giampaolo frulla una pazza idea: lanciare dal 1′ minuto l’ultimo arrivato Ante Rebic, attaccante croato che ha già fatto il suo debutto in rossonero contro l’Hellas Verona nel secondo tempo.

Pare che Rebic sia in vantaggio nel ballottaggio con altri due ‘colleghi’ di reparto, ovvero Samu Castillejo e Lucas Paquetà. Questi ultimi hanno deluso nelle recenti prestazioni da titolari e dunque il Milan sembra voglia dare ora fiducia all’ex Eintracht in una gara così dura e sentita.

L’inserimento di Rebic nella formazione titolare dovrebbe significare anche il passaggio automatico al 4-3-3 come modulo di base del Milan. Giampaolo appare pronto ad abbandonare, almeno per ora, il suo schema ad ‘Albero di Natale’ per ritornare da subito al tridente.

Rebic giocherebbe dunque come ala sinistra, completando il reparto offensivo con Piatek al centro e Suso riportato sulla destra. Ma l’indiscrezione di Sportmediaset va comunque presa con le molle, visto che mancano ancora due giorni al tanto atteso derby contro l’Inter capolista.

