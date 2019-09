Ecco dove seguire la conferenza stampa di Marco Giampaolo di domani pomeriggio, che anticiperà il derby Milan-Inter.

Neanche un mese dall’inizio del campionato ed è già tempo di derby. Milan-Inter sarà la sfida che infiammerà la quarta giornata di Serie A.

Alla vigilia del tanto atteso match andrà in scena la consueta conferenza stampa di Marco Giampaolo a Milanello. Il mister interverrà a partire dalle ore 14:00 per rispondere alle domande dei giornalisti e alle curiosità riguardo alle scelte di formazione per fronteggiare i rivali cittadini.

I tifosi potranno seguire la conferenza stampa di Giampaolo in diretta live streaming sulla applicazione ufficiale “AC Milan Official App” per smartphone Android e Apple oppure sulla pagina Facebook ufficiale AC Milan. Il club offre ai propri supporter queste due opzioni per assistere all’evento.

Tante le questioni che Giampaolo dovrà chiarire nella conferenza di domani: dalle scelte di formazione fino agli eventuali cambi di modulo in corsa. Non è infatti escluso che il tecnico abruzzese rilanci il Milan con il ‘classico’ 4-3-3, dopo averlo provato nel secondo tempo del match di Verona

VERSO MILAN-INTER: LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Rebic.

GLI AVVERSARI – Inter a due facce. Sensi l’uomo in più