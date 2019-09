I convocati di Giampaolo per Milan-Inter, il derby in programma domani sera alle 20.45 su DAZN. Rientra Pepe Reina, uomo spogliatoio ed elemento importante.

Il Milan sul proprio sito ufficiale ha reso nota la lista dei convocati per il derby contro l’Inter di domani. Marco Giampaolo ritrova Pepe Reina e non è cosa da poco: un uomo di spogliatoio come lui in una partita così importante è un elemento molto importante.

C’è Theo Hernandez, rientrato già a Verona ma non ha avuto la possibilità di scendere in campo. Il mister ha già spiegato che deve prima crescere dal punto di vista tattico prima di poter essere schierato, ma occhio alle sorprese. Ovviamente manca Davide Calabria, out per squalifica. Giocherà molto probabilmente Andrea Conti, sostituto naturale del numero 2 rossonero, espulso al Marc’Antonio Bentegodi nel concitato finale di partita.

Per il resto non ci sono novità rilevanti. Presente Lucas Biglia, anche lui rientrato da solo una settimana e sarà probabilmente in campo dall’inizio. Presente anche Lucas Paquetà con cui c’è stato qualche screzio nell’ultima settimana, ma niente di grave. E poi tutti gli altri: Suso, Piatek, Rebic, Borini, Castillejo, Calhanoglu e Giacomo Bonaventura, con la speranza di vederlo in campo.

Derby Milan-Inter, Giampaolo ne convoca 23

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić, Paquetá.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

