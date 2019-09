Marco Giampaolo deve ancora decidere la formazione completa per il derby Milan-Inter. Ha un dubbio legato a Lucas Paquetà e Ante Rebic in attacco.

La formazione di Marco Giampaolo è pressoché fatta in vista del derby Milan-Inter di domani. Non ci si aspettano particolari sorprese rispetto alle notizie circolate in questi giorni.

E’ vero che in allenamento a Milanello erano state effettuate prove di difesa a tre, ma il mister confermerà il modulo con i quattro difensori. Davanti a Gianluigi Donnarumma agiranno Andrea Conti, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Ricardo Rodriguez. Da ricordare che Davide Calabria è assente per squalifica, essendo stato espulso contro l’Hellas Verona.

Per quanto riguarda il centrocampo, sicuri di giocare sia Franck Kessie che Hakan Calhanoglu come mezzali. Nel ruolo di regista, invece, Lucas Biglia è in vantaggio su Ismael Bennacer. L’algerino spera ancora di convincere Giampaolo a inserirlo nella formazione iniziale del derby Milan-Inter.

Capitolo attacco. L’allenatore rossonero sicuramente impiegherà Jesus e Krzysztof Piatek, ma rimane il dubbio su chi completerà l’attacco. Secondo Sportmediaset, c’è un ballottaggio in corso tra Lucas Paquetà e Ante Rebic. Due giocatori con caratteristiche diverse, pertanto possono offrire un contributo differente contro la squadra di Antonio Conte. Oggi pomeriggio dopo l’allenamento di rifinitura Giampaolo deciderà.

DERBY MILAN-INTER: PROBABILE FORMAZIONE DI GIAMPAOLO.

(4-3-2-1): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia (Bennacer), Calhanoglu; Suso, Rebic (Paquetà); Piatek.

