Nonostante non stia brillando con il Milan, Lucas Paquetà è stato ancora convocato dalla Seleçao per le sfide del mese di ottobre.

Il suo momento con la maglia del Milan è più complicato del previsto, a causa di alcune prova poco brillanti e di un confronto secco con l’allenatore Marco Giampaolo.

Nonostante ciò Lucas Paquetà può essere considerato ormai un punto fisso della Nazionale brasiliana; il talento ex Flamengo infatti è stato inserito ancora una volta nella lista dei convocati per le prossime sfide di ottobre.

Dopo aver partecipato, anche se non da protagonista, alla Coppa America vinta in estate in casa dal Brasile, Paquetà pare essere diventato un pupillo del c.t. Tite: il selezionatore verdeoro non farà a meno di lui neanche per i match amichevoli contro Senegal e Nigeria.

Il Brasile sfiderà le due nazionali africane rispettivamente il 10 ed il 13 di ottobre. Entrambe le gare verranno disputate sul campo neutro di Singapore. Oltre a Paquetà convocati anche due altri ‘italiani’, ovvero i terzini juventini Alex Sandro e Danilo.

La lista dei convocati del Brasile:

Portieri: Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras), Santos (Atletico Paranaense).

Difensori: Dani Alves (San Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atletico Madrid), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Eder Militao (Real Madrid), Rodrigo Caio (Flamengo).

Centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Arthur (Barcelona), Fabinho (Liverpool), Matheus Henrique (Gremio), Coutinho (Bayern Munich), Paquetá (Milan).

Attaccanti: Everton (Gremio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabigol (Flamengo), Richarlison (Everton), Neymar (Paris Saint-Germain), Gabriel Jesus (Manchester City).

Milan, occhi sulla stella argentina Gaich