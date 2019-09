Alle 20:45 il calcio d’inizio di Milan-Inter. I due allenatori, Marco Giampaolo e Antonio Conte, hanno diramato le formazioni ufficiali del derby.

Ci siamo quasi per Milan-Inter, ecco le formazioni ufficiali della partita. Il derby della Madonnina è l’anticipo serale della quarta giornata di Serie A. Marco Giampaolo e Antonio Conte hanno appena diramato le formazioni ufficiali del match.

Una sfida molto importante ovviamente, una delle più attese dell’anno. Il calendario della Serie A la propone già alla quarta giornata. I due tecnici si sfidano per la prima volta in assoluto ed è anche la loro prima volta nel Derby della Madonnina. Giampaolo ha vissuto emozioni importanti in quello di Genova sulla panchina della Sampdoria. Intanto ha scelto i suoi undici uomini da schierare dal primo minuto. Vediamo le formazioni ufficiali di Milan-Inter.

Milan-Inter, le formazioni ufficiali del derby

L’allenatore rossonero sorprende ancora nelle scelte di formazione. Questa sera giocherà dal primo minuto Rafael Leao al fianco di Piatek e Suso, da capire come si schiereranno. Lo spagnolo potrebbe partire di nuovo da trequartista con Leao ad affiancare il Pistolero, oppure 4-3-3 col portoghese largo a sinistra e Jesus dall’altra parte.

Per il resto non ci sono novità. Biglia in mezzo al campo con Kessie e Calhanoglu ai lati. Andrea Conti a destra per sostituire lo squalificato Calabria. La curiosità riguarda ovviamente Leao, per la prima volta schierato titolare e in una partita molto importante.

Per quanto riguarda l’Inter, non c’è Candreva ma D’Ambrosio a destra con Godin, De Vrij e Skriniar centrali. Lautaro in avanti insieme a Lukaku. Ecco, di seguito, le formazioni della partita:

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Leao, Piatek. All: Giampaolo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All: Conte.

