I dati su spettatori presenti questa sera a San Siro per Milan-Inter e l’incasso. Dati davvero molto importanti per questa meravigliosa serata.

Si è concluso da poco il primo tempo di Milan–Inter. La partita è molto equilibrata al momento: occasioni importanti da una parte e dell’altra, coi rossoneri più pericolosi nell’ultima parte in particolare con un contropiede di Jesus Suso.

A San Siro è uno spettacolo meraviglioso questa sera. La Curva Sud ha preparato una coreografia davvero bellissima con Sant’Ambrogio protagonista. Ma tutto lo stadio è una meravigliosa, con un’organizzazione scenica del Milan organizzata davvero alla grande. Intanto sono arrivati i dati ufficiali sugli spettatori presenti e l’incasso di questa sera.

Alle 21:00 il dato dei tifosi presenti a San Siro è di 70.440 per un incasso da 4.931.324,56. Numeri davvero pazzeschi per questa partita che sta regalando grandi emozioni ai tifosi e a chi ama il calcio. Si sta giocando in un clima davvero molto bello e le due squadre stanno giocando una gara comunque bella da vedere. Il risultato è completamente in bilico: nel secondo tempo tutto può succedere. Potete seguire il match in diretta live qui su MilanLive.it.

Milan, Boban: “Speriamo che i nostri ragazzi ci facciano gioire”