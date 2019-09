Il derby di stasera sarà anche la sfida tra le due compagini italiane che hanno subito meno gol da gennaio a settembre del 2019.

C’è chi dice che il derby di questa sera vedrà l’Inter come grande favorita, chi invece pensa che regnerà l’equilibrio e chi addirittura indica la sorpresa Milan come vincitrice.

Tralasciando i pronostici ed i precedenti vari, il portale Opta Sports oggi ha pubblicato una nuova statistica riguardante le due formazioni milanesi che si daranno battaglia a San Siro a partire dalle ore 20:45.

Milan e Inter, durante l’anno solare 2019, sono le due squadre italiane che in Serie A hanno subito il minor numero di reti (escludendo le neopromosse).

Un dato particolare che conferma come i due club, in ascesa rispetto al periodo nero dell’ultimo quinquennio avaro di trionfi, stiano migliorando soprattutto nel reparto difensivo. Strategie migliori senza palla, allenatori più attenti alla copertura e calciatori-leader in fase arretrata.

Il Milan, da gennaio a settembre 2019, ha subito in campionato soltanto 17 reti, una sola nelle prime tre giornate della nuova stagione. L’Inter invece è ferma a 20 gol subiti. Numeri molto positivi, anche se la speranza è che quello di stasera sia un derby pieno di emozioni e gol, nonostante le difese così preparate.

17 & 20 – Nel derby di Milano di questa sera si sfideranno le due squadre, escluse le neopromosse, che hanno subito meno gol in Serie A nel 2019: Milan (17) e Inter (20). Attesa.#MilanInter #DerbyDellaMadonnina #Derby #SerieA pic.twitter.com/A73WkEVhGF — OptaPaolo (@OptaPaolo) 21 settembre 2019

Milan, Shevchenko: “Inter più avanti, nel derby può succedere di tutto”