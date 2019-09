Il parere di Andriy Shevchenko, ex campione ucraino del Milan ed oggi selezionatore della sua nazionale, riguardo al derby.

Chi meglio di Andriy Shevchenko può intendersi di derby? L’ex campione ucraino resta tuttora il miglior marcatore nelle stracittadine, con 14 reti all’attivo.

Una vera e propria sciagura per l’Inter e un fenomeno indimenticato dal Milan e dai suoi tifosi. Stasera però l’atmosfera e le forze in campo saranno ben diverse dai tempi in cui l’ucraino con il numero 7 sulle spalle dominava a San Siro.

L’attuale selezionatore della Nazionale ucraina ha parlato ai microfoni di Sportweek proprio del derby odierno, un duello che ad oggi sembra vedere l’Inter in vantaggio: “I nerazzurri sono avanti – ammette Sheva – Conte è un allenatore importante che senza un progetto serio non sarebbe mai arrivato. Ha preso i giocatori che voleva e ha un gruppo importante. Li vedo favoriti, ma nei derby non si può mai sapere cosa accadrà”.

Tanta fiducia però nei confronti del Milan di Marco Giampaolo: “E’ un allenatore preparato, sarà sicuramente emozionato al suo primo derby ma credo saprà come affrontarlo”.

Shevchenko: “Milan, sì al nuovo stadio. Maldini e Boban decisivi”