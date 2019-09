Un derby mondiale quello disputato ieri a San Siro. Peccato per il risultato negativo per il Milan, ma tra giochi di luce, tifosi e coreografie è stato comunque uno spettacolo.

Il risultato negativo ottenuto ieri dal Milan, sconfitto 2-0 dall’Inter, rischia di far passare in secondo piano il bello spettacolo del derby a San Siro, in particolare prima del match.

Il Milan aveva annunciato uno spettacolare gioco di luci prima del fischio d’inizio, soprattutto nell’annuncio delle formazioni. Poi lo show dalla Curva Sud con un’altra splendida coreografia con protagonista Sant’Ambrogio: “Anche il patrono è caduto in tentazione”.

Il derby a San Siro: che spettacolo!



E comunque… San Siro stasera eri bellissimo FORZA MILAN SEMPRE 🔴⚫ #MilanInter pic.twitter.com/7AJgsphiMz — Chiara Fumagalli (@12Kiz) 21 settembre 2019

Messaggio della Curva Sud rossonera per Marcos Cafu: vicinanza al brasiliano per la perdita del figlio.