Gol e highlights di Milan-Orobica Bergamo, la seconda partita del campionato femminile. Le rossonere si impongono con un perentorio 4-1.

Un’altra vittoria larga e netta per il Milan femminile, quest’anno allenato da Maurizio Ganz. Dopo il 3-0 all’esordio contro la Roma in trasferta, la squadra rossonera si è imposta per 4-1 contro l’Orobica Bergamo al Brianteo di Monza.

La prima rete è poco prima del decimo minuto: Valentina Giacinti crossa al centro, male in uscita il portiere avversario e l’altra Valentina, Bergamaschi, a due passi dalla porta vuota non può sbagliare. Intorno all’ora di gioco c’è il pareggio dell’Orobica, ma è soltanto un episodio. Infatti c’è la pronta reazione delle milaniste. Dopo pochi minuti, la Rinaldi mette dentro con freddezza il gol del nuovo vantaggio.

Serie A femminile, gli highlights di Milan-Orobica

Abbiamo visto Giacinti per Bergamaschi nel primo gol. Per il terzo, invece, i ruoli si invertono e il nostro numero nove e capitano si inventa un gol meraviglioso: una torsione di testa da bomber puro e stilisticamente perfetto. Il Milan chiude il match ma si concede anche il quarto gol del giorno, che porta la firma di Ovland, anche su assist di Bergamaschi su calcio di punizione.

Una vittoria molto importante per la squadra di Ganz, la seconda consecutiva. Ora il Milan è primo in classifica a punteggio pieno della Serie A femminile. Il club di via Aldo Rossi, pochi minuti fa, ha pubblicato sui propri social il video con le prodezze delle rossonere. Tutta da ammirare quella di Giacinti per il terzo gol del match, davvero fantastico. Se i maschi fanno fatica, almeno possiamo toglierci qualche piccola soddisfazione con queste meravigliose ragazze.

