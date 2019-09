L’Inter ha vinto con merito per 2-0 il primo derby stagionale. Troppo scialbo e lento il gioco del Milan per mettere pressione ai rivali storici.

Troppa Inter, poco Milan. La sintesi del primo derby di Milano della stagione racchiude il senso di un incontro che ancora una volta ha sorriso ai colori nerazzurri.

2-0 per un’Inter organizzata, consapevole, capace di schiacciare in tutto e per tutto i rivali cittadini. In particolare a centrocampo, dove la velocità e l’intensità degli interpreti di Antonio Conte ha surclassato il ritmo compassato di un Milan ancora lontano anni luce dai meccanismi richiesti da Marco Giampaolo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport è stato un k.o. giunto sul piano tattico e strategico; Inter messa meglio in campo e subito pericolosa. Il Milan non ha goduto neanche della sorpresa Rafael Leao, in campo dal 1′ minuto in attacco, nonostante il portoghese abbia comunque disputato una buona gara individuale.

Nel primo tempo i rossoneri hanno dovuto ringraziare Gigio Donnarumma e le sue grandi parate per essere riusciti a chiudere la frazione sullo 0-0. Fortuna che si è rivoltata ad inizio ripresa, quando sul vantaggio firmato Brozovic diventa decisiva la deviazione involontaria proprio di Leao, che spiazza il portiere classe ’99.

Da lì in poi è un monologo interista, tra pali, traverse, altri mezzi miracoli di Donnarumma e il 2-0 definitivo firmato da Lukaku. Esatto, in gol sono andati proprio Brozovic e Lukaku, i due litiganti della settimana in casa Inter: altro segnale di un derby totalmente a favore dei nerazzurri, che volano a punteggio pieno in testa alla classifica.

Male il Milan, ancorato alle solite scelte di formazione retrograde e con un gioco ancora lontano anni luce da quello richiesto. Giampaolo dovrà mettere mano ad una squadra lunga e impacciata, che stavolta ha sofferto anche in fase difensiva. Per fortuna giovedì si torna in campo a Torino: sarà un test decisivo?

