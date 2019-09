News Milan Inter: ufficiale la data di presentazione dei progetti relativi alla costruzione del nuovo stadio in zona San Siro. Prevista la diretta live streaming.

Inter e Milan si apprestano a rivelare ufficialmente i progetti in gara per la costruzione del nuovo stadio e distretto multifunzionale nell’area di San Siro. C’è tanta curiosità da parte dei tifosi.

Poco fa è stato emesso un comunicato ufficiale che spiega quando saranno svelati i rendering dello studio di architettura Popolous e quello di Manica-Cmr. Appuntamento giovedì 26 settembre.

«Il 26 settembre A.C. Milan S.p.A. (Milan) e F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Inter) presenteranno i concept design selezionati per il nuovo stadio, insieme ai piani per un grande progetto di riqualificazione urbana della circostante area di San Siro.

L’evento segna l’avvio di un dialogo aperto con la Città, in linea con la forte volontà dei club di coinvolgere le comunità locali e i propri tifosi in questo progetto. Cittadini e fan potranno seguire in diretta l’evento di presentazione sulle piattaforme social e TV dei Club, e in live streaming sul nuovo sito Web www.nuovostadiomilano.com che conterrà tutti i contenuti sull’intero progetto, consentendo di condividere il percorso intrapreso.

I Club continueranno a impegnarsi in modo aperto e costruttivo nel confronto con le Istituzioni locali e con tutti i soggetti interessati, proseguendo nel processo iniziato lo scorso mese di luglio con la presentazione all’Amministrazione Comunale del “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica” del nuovo Stadio per Milano e del correlato distretto multifunzionale».

