News Milan: il presidente rossonero Paolo Scaroni ha risposto in merito al progetto di costruire un nuovo stadio con l’Inter. C’è fiducia per il futuro.

Giovedì mattina alle ore 11 verranno svelati i due progetti in gara per la costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan. Oltre all’impianto sportivo, c’è in ballo la realizzazione di un distretto multifunzionale sempre nell’area di San Siro.

Paolo Scaroni, presidente rossonero e figura che ha spinto per lasciare il Giuseppe Meazza, è presente stasera al Teatro La Scala per la premiazione del Best FIFA Football Award. Interpellato sul tema San Siro, ha così risposto: «Come va con la questione stadio? Io spero benissimo – riporta calciomercato.com -. Ci vediamo il 26 settembre alle 11 del mattino alla Bovisa. Ci tenevo che la presentazione del nuovo stadio fosse al Politecnico, ci tenevo che questa grande opera la presentasse chi se ne intende. Un parere sul Milan e sul derby? Quello, guardi…».

Scaroni sulla sconfitta del Milan nel derby contro l’Inter ha preferito non sbottonarsi. E’ scontato che avrebbe ammesso che la prestazione della squadra rossonera non è stata positiva. Ad ogni modo, giovedì sera il Diavolo avrà l’occasione di riscatto contro il Torino. In mattinata verranno svelati i due progetti per il nuovo impianto e c’è molta curiosità di conoscerli.

