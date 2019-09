Il commento del doppio ex Bobo Vieri dopo il derby, in cui a suo parere la superiorità dell’Inter sarebbe stata evidente e netta.

Il derby di Milano è stato una vera e propria sentenza: Inter già in grande spolvero, Milan invece squadra ancora in piena costruzione e con tanto lavoro da fare.

Lo ha confermato anche il parere di un doppio ex come Christian Vieri; lo storico bomber italiano degli anni ’90 e 2000 ha parlato ieri sera ai microfoni di Tiki Taka proprio dell’andamento del derby, dominato a suo dire dall’Inter che ha dimostrato di essere più avanti.

Vieri non ha usato mezze misure per commentare il match di sabato scorso: “Non c’è stata partita, si è vista una grande Inter. Il Milan ha fatto poco o nulla, a parte l’occasione di Suso nel primo tempo non si è mai visto. Senza le parate di Donnarumma sarebbe finita 6-0 per i nerazzurri”.

Due rivali dunque che vivono un momento molto diverso l’una dall’altra: “Dopo la brutta partita di Champions League era palese che l’Inter tirasse fuori una grande prestazione. Milan ingenuo? Sul gol di Brozovic sì, tutti pensavano che Sensi avrebbe crossato in area, invece ha servito il croato smarcatissimo al limite. Il gol di Lukaku invece è stato fenomenale”.

