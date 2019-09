Il Milan torna a seguire da vicino la nuova stella del calcio olandese. Donyell Malen, centravanti classe 1999 in forza al PSV Eindhoven.

Il calcio olandese sprizza talento e qualità da tutti i pori, in particolare dai settori giovanili delle migliori società calcistiche del paese.

L’uomo del momento in Eredivisie è un bomber giovanissimo, classe 1999, che sta facendo impazzire già mezza Europa: si tratta di Donyell Malen, centravanti del PSV Eindhoven che vanta già 7 reti in 6 gare di campionato.

La crescita nella ‘cantera’ dell’Ajax, il passaggio non proficuo all’Arsenal e ora l’esplosione al PSV. Insomma Malen ha già tanta gavetta alle proprie spalle ed è arrivato il momento di farsi notare a livello internazionale.

Tuttosport – Milan, ipotesi Spalletti se Giampaolo dovesse fallire

Calciomercato Milan, il baby Malen torna nel mirino

In casa Milan il nome di Malen non è certo una novità: come riportato da Calciomercato.com, il ventenne centravanti olandese era stato sondato già la scorsa primavera, proposto all’allora direttore dell’area tecnica Leonardo.

I rossoneri lo hanno osservato da vicino: è infatti nella politica del club, voluta da Elliott Management, seguire i migliori calciatori di prospettiva a livello internazionale.

In estate non se ne fece nulla, ma il Milan vuole tornare alla carica. Pare che i dirigenti abbiano avuto di recente qualche contatto esplorativo con Mino Raiola, noto agente di mercato. E’ lui a gestire la procura di Malen, argomento principe dei contatti recenti con il club di via Aldo Rossi.

Prossimamente il Milan potrebbe dunque muoversi seriamente per il calciatore in questione. Non sarà semplice però: viste le sue ottime prestazioni ed i gol già segnati tra campionato olandese ed Europa League, la concorrenza internazionale per Malen sembra tutt’altro che scarna.

Guadagnare terreno sulle altre pretendenti tramite i buoni rapporti con Raiola sarebbe un’ottima mossa per la società milanista in vista della prossima sessione estiva 2020.

Milan, contrattura ai flessori per Paquetà: salterà il Torino