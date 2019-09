Calciomercato Milan: c’era anche il club rossonero tra quelli interessati a Nicola Nkoulou in estate, ma il difensore centrale camerunese è rimasto al Torino.

In estate tra gli obiettivi del Milan c’era l’acquisto di un difensore centrale e sono circolati più nomi prima dell’arrivo di Leo Duarte. L’ex Flamengo è stato il giocatore sul quale la dirigenza ha deciso di puntare, anche su consiglio di Serginho.

A lungo si è parlato di profili più noti nel calcio europeo, come Dejan Lovren e Merih Demiral. Ma alla fine l’ha spuntata il 23enne brasiliano, poco conosciuto in Italia ma sul quale il Diavolo crede. Per adesso non ha ancora avuto spazio, visto che Marco Giampaolo sta puntando su Matteo Musacchio come partner difensivo di Alessio Romagnoli. Ma il sudamericano lavora per scalare la gerarchia.

Calciomercato Milan: Nkoulou obiettivo per la difesa in estate

Oggi il quotidiano Tuttosport rivela che il Milan era anche sulle tracce di un difensore che in estate fu accostato ad altri club. Si tratta di Nicolas Nkoulou, più volte indicato come obiettivo della Roma e poi rimasto al Torino seppur controvoglia. Infatti, il 29enne camerunese voleva andarsene e lo ha ammesso. Le sue parole non sono state prese bene dell’ambiente granata.

Sembra che sullo sfondo, pronto a piazzare eventualmente il colpo, ci fosse anche il Milan nell’ultima finestra estiva del calciomercato. L’ex di Monaco, Marsiglia e Lione è reduce da due buone stagioni a Torino e interessava a squadre più blasonate. Tuttavia, il presidente Urbano Cairo non aveva intenzione di cedere uno dei leader del gruppo guidato da Walter Mazzarri.

A causa del suo comportamento in estate, Nkoulou non è stato convocato per le prime quattro giornate di campionato. Ma per Torino-Milan di domani sera dovrebbe figurare nella lista dei giocatori chiamati da Mazzarri. Partirà comunque dalla panchina, però il suo rientro forse è un segnale che le parti stanno cercando di riavvicinarsi. Poi a gennaio nella sessione invernale del mercato si vedrà…

