Milan, nuovo messaggio chiaro di Zvonimir Boban a Marco Giampaolo dopo il k.o. nel derby. Il Chief Football Officer rossonero inizia a ‘pressare’ il tecnico.

Milan, urge la svolta immediata. E Zvonimir Boban – evidenzia Tuttosport – lo ribadito anche in diretta tv con un messaggio forte e chiaro indirizzato al tecnico Marco Giampaolo.

Perché l’attuale Chief Football Officer rossonero, si sa, non ha peli sulla lingue. Così il dirigente croato, che già nelle scorse settimane non aveva lesinato messaggi chiari, è tornato alla carica lunedì notte a La Scala del calcio, mettendo chiaramente fretta al proprio allenatore.

Queste le sue dichiarazioni:“Siamo molto delusi perché siamo stati sconfitti, ma speriamo che possa andar meglio. Faremo di tutto perché la squadra giochi come i tifosi e tutti noi ci aspettiamo. E come anche il mister si aspetta. Work in progress: meglio che lo facciamo il prima possibile“.

Più chiaro di così – sottolinea Ts – non si può. Un seguito alle precedenti dichiarazioni giunte appena lunedì 16: “Speravamo di essere più avanti, ma è un processo, un inizio. I nuovi acquisti in campo nel derby? L’allenatore è Giampaolo, dovete chiedere a lui”.

Da questo punto di vista, la dirigenza sicuramente non è contenta: troppo scarso l’impiego di una campagna acquisti costata 80 milioni di euro. Ma più dei punti in classifica, è il non gioco a preoccupare. Tolte le amichevoli estive, il Milan è infatti sembrato troppo brutto per essere vero.

Nemmeno lo stesso Giampaolo, chiaramente, è soddisfatto. Il tecnico è il primo a rendersi conto che le cose che non vanno e della criticità del momento. Ieri, intanto, sotto gli occhi del Ds Frederic Massara, ha mischiato le carte e ha notato ulteriori progressi dai nuovi acquisti che sicuramente troveranno spazio domani a Torino. E’ aggrappata a loro la speranza per un immediato cambio di tendenza.

