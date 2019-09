Kessie è stato premiato stamattina a Milanello per le cento presenze con la maglia del Milan. Ecco la foto pubblicata dal profilo Twitter del club.

Un derby, quello di sabato scorso, da dimenticare per il Milan e i suoi tifosi. Resterà però una partita speciale per Franck Kessie, che in quel match ha raggiunto le cento presenze con la maglia dei rossoneri. Un traguardo non da poco.

Il club, tramite Twitter, ha pubblicato la foto dell’ivoriano con un piccolo riconoscimento per questo obiettivo. Gli è stato consegnato da Paolo Maldini e Zvonimir Boban a Milanello questa mattina, dove la squadra si sta preparando per il Torino. Oggi la rifinitura, ma prima, verso le 14:00, è prevista la conferenza stampa di Marco Giampaolo. La partita dell’Olimpico è in programma domani alle 21:00.

Franck Kessié receives his 💯 appearances award 🔴⚫ La premiazione di Franck Kessié per le sue 💯 presenze 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/6sn0EKH0n0 — AC Milan (@acmilan) 25 settembre 2019

Per Kessie, così come per il Milan tutto, non è un periodo particolarmente brillante. Anche lui, che in estate è stato molto vicino all’addio (prima al Wolverhampton e poi al Monaco), sta facendo fatica ad inserirsi negli schemi di Giampaolo. Si tratta dell’unico centrocampista che garantisce quantità e corsa in una mediana fatta di soli giocatori “leggeri” e tecnici. Questo lo rende unico e, forse, insostituibile, ma ormai abbiamo capito che, nella testa del mister, di inamovibile non c’è nessuno.

