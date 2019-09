Franck Kessie ha raggiunto le 100 presenze con la maglia del Milan. Oggi il club lo ha premiato e liui ha pubblicato un messaggio social su Instagram.

Franck Kessie ha raggiunto le 100 presenze con la maglia del Milan. Il centrocampista ivoriano è arrivato dall’Atalanta nell’estate 2017 con la gestione cinese in corso e Massimiliano Mirabelli direttore sportivo.

Non la migliore partita, per come è andata, per raggiungere un traguargo così importante. Il derby perso sabato scorso brucia ancora, ma a Milanello tutti hanno già voltato pagina. E la premiazione avvenuta oggi, alla presenza di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, è servita anche per tranquillizzare l’ambiente alla vigilia di Torino-Milan.

Franck Kessie ha pubblicato su Instagram un bel messaggio di ringraziamento per il traguardo raggiunto: “Orgoglioso di aver indossato 100 volte questa gloriosa maglia rossonera. Grazie Milan”.

