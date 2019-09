Il Milan si prepara per la sfida di giovedì contro il Torino. Giampaolo ragiona sulla formazione e, come successo già in queste prime quattro partite, non mancheranno le sorprese. Potrebbe esserci spazio per Theo e Bennacer dal primo minuto, ma occhio a Bonaventura, rientrato da poco dal lungo infortunio dello scorso anno. Non ha tanto minutaggio nelle gambe, ma potrebbe scendere in campo per provare a scuotere la squadra. Chi potrebbe fargli posto? Attenzione a Suso, che sembra non essere più un intoccabile.

Bonaventura, doppia missione: posto da titolare e rinnovo