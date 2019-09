Gianluigi Donnarumma sta maturando ed è un punto fermo del Milan. Stasera a Torino ritroverà Salvatore Sirigu, che vorrebbe il suo posto in Nazionale.

Il Milan delle prime quattro giornate di campionato non ha particolarmente brillato, anzi. Dalla squadra di Marco Giampaolo ci si aspettava molto di più. Ma se c’è un elemento che ha sicuramente convinto quello è Gianluigi Donnarumma.

Il 20enne portiere rossonero si è reso protagonista di prestazioni positive, salvando anche il Milan in più occasioni. Ha compiuto diverse parate importanti. Anche nel recente derby perso contro l’Inter si è messo in mostra con alcuni interventi decisivi. Purtroppo non sono bastati, ma lui sui gol nerazzurri non ha alcuna responsabilità. Sono i compagni a dover dare di più, non Gigio.

Duello tra Sirigu e Donnarumma in Torino-Milan

Stasera Donnarumma in Torino-Milan si ritroverà davanti Salvatore Sirigu, collega che ambisce a soffiargli il posto da titolare in Nazionale. Sarà una sfida tra due portieri molto affidabili. Anche quello granata ad inizio campionato è stato tra le note più positive della squadra di Walter Mazzarri. Come Gigio, anche lui rappresenta una certezza.

Tutt’altro che una garanzie le rispettive difese, più volte disattente e trafitte dagli attaccanti avversari. Stasera entrambi sperano di essere meno sollecitati a interventi, però dovranno farsi trovare pronti in ogni caso. Ambedue le squadre hanno voglia di vincere, quindi ci aspettiamo che siano capaci ci creare più occasioni.

Donnarumma cercherà di mantenere inviolata la propria parta e di vincere il duello con Sirigu stasera. Una prestazione migliore rispetto a quella del collega lo aiuterebbe ulteriormente a consolidare il suo status da titolare nell’Italia. Il commissario tecnico Roberto Mancini lo ha subito designato come numero 1, ma il 32enne sardo non ha nascosto l’ambizione di riuscire a far cambiare le gerarchie per l’Europeo 2020.

Gigio nonostante i soli 20 anni è già molto maturo e continua a crescere. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, nel 2019 ha collezionato ben 10 clean sheet e Zvonimir Boban lo ha già eletto leader del gruppo. Vedremo se stasera il Milan riuscirà a vincere facendo vivere una serata “tranquilla” al proprio estremo difensore.

