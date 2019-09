Stamattina l’evento di presentazione dei progetti Populous e Manica-Cmr per la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter in zona San Siro.

Finalmente è arrivato il giorno nel quale i due progetti per la realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter verranno svelati ufficialmente. I tifosi sono molto curiosi di vedere come potrebbe essere la futura “casa” delle rispettive squadre.

L’evento è previsto per stamattina dalle ore 11 presso il Politecnico Bovisa di Milano. Ci sarà la possibilità di seguire tutto in diretta live streaming da pc, tablet e smartphone. Alcune immagini dei progetti dello studio Populous e del consorzio Sportium (studio Manica con Cmr) sono già circolate in rete, però oggi sarà tutto ufficiale e dettagliato.

Milan e Inter vanno avanti con l’idea di costruire un nuovo stadio nell’area di San Siro, dove verrà realizzato anche un distretto multifunzionale per valorizzare tutta la zona e creare anche nuovi posti di lavoro. I due club puntano ad aumentare i rispettivi ricavi, ma devono anche pensare agli interessi della città di Milano.

Non sono pochi coloro contrari alla demolizione di San Siro e che vorrebbero veder ristrutturata la storica Scala del Calcio. Tuttavia, Milan e Inter hanno ormai deciso di intraprendere una strada differente.

